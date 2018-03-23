Матч Медведева и Циципаса едва не закончился стычкой

Матч первого круга «Мастерса» в Майами между россияниноми грекомедва не закончился стычкой.

Медведев победил Циципаса в трех партиях — 2:6, 6:4, 6:2. После традиционного рукопожатия в конце матча россиянин, услышав оскорбление в свой адрес, предъявил претензии сопернику.

«У тебя какие-то проблемы? Ты срочно выходишь в туалет на 5 минут по ходу третьего решающего сета, потом задеваешь сетку при ударе и даже не извиняешься, думаешь, ты хороший мальчик? Посмотри на меня!» — сказал Медведев, обращаясь к греку.

«Он начал это. Вы считаете, это нормально? Он маленький ребенок, который не знает, как нужно сражаться. Если бы он ничего не сказал, у меня бы не было с ним проблем. Но если он сказал и хочет драться, пусть делает это, а он даже не смотрит на меня!»