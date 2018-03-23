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    Матч Медведева и Циципаса едва не закончился стычкой

    ATP Даниил Медведев
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    Даниил Медведев
    На фото:Даниил Медведев
    Матч первого круга «Мастерса» в Майами между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом едва не закончился стычкой.

    Медведев победил Циципаса в трех партиях — 2:6, 6:4, 6:2. После традиционного рукопожатия в конце матча россиянин, услышав оскорбление в свой адрес, предъявил претензии сопернику.

    «У тебя какие-то проблемы? Ты срочно выходишь в туалет на 5 минут по ходу третьего решающего сета, потом задеваешь сетку при ударе и даже не извиняешься, думаешь, ты хороший мальчик? Посмотри на меня!» — сказал Медведев, обращаясь к греку.

    «Он начал это. Вы считаете, это нормально? Он маленький ребенок, который не знает, как нужно сражаться. Если бы он ничего не сказал, у меня бы не было с ним проблем. Но если он сказал и хочет драться, пусть делает это, а он даже не смотрит на меня!»

    Матч Медведева и Циципаса едва не закончился стычкой
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