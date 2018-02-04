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    Бабош обыграла украинку Козлову в финале турнира в Тайбэе

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    Тимя Бабош
    На фото:Тимя Бабош
    45-я ракетка мира венгерка Тимя Бабош одержала победу на турнире в Тайбэе (Тайвань), призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов.

    В финальном матче 4-я сеяная нанесла поражение украинке Катерине Козловой — 7:5, 6:1. Поединок продолжался 1 час 24 минуты.

    Тимя выполнила 12 эйсов, допустила 3 двойные ошибки, сделала 5 брейков и проиграла 2 гейма на своей подаче.

    Бабош благодаря победе в Тайбэе заработала 280 рейтинговых очков и 43 тысячи долларов призовых. Ранее Бабош побеждала на турнирах в Монтеррее (Мексика) в 2012 году и в Будапеште в 2017-м.

    В обновленном рейтинге WТА Бабош поднимется на 35-ю позицию.



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