Йоханнеса Клебо не допустили к чемпионату Норвегии по лыжным гонкам

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежецпропустит чемпионат Норвегии.

Медики не допустили к соревнованиям лыжника, недавно перенесшего коронавирус. Об этом сообщает NRK, ссылаясь на слова тренера сборной Норвегии Арильда Монсена.

Помимо Клебо турнир пропустят Ховард Солос Тёугбёль, Пол Голберг и Синдре Бьорнестад Скар.

«Медицинские и физические тесты показывают, что большинство парней ещё не готовы к тяжёлым физическим нагрузкам», — рассказал Арильд Монсен.

Таким образом, из спринтерской группы на чемпионате Норвегии выступит только Эрик Вальнес. Турнир пройдёт в Харстаде с 26 по 30 марта.