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    Йоханнеса Клебо не допустили к чемпионату Норвегии по лыжным гонкам

    Прочие Лыжи
    Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо пропустит чемпионат Норвегии.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    Медики не допустили к соревнованиям лыжника, недавно перенесшего коронавирус. Об этом сообщает NRK, ссылаясь на слова тренера сборной Норвегии Арильда Монсена.

    Помимо Клебо турнир пропустят Ховард Солос Тёугбёль, Пол Голберг и Синдре Бьорнестад Скар.

    «Медицинские и физические тесты показывают, что большинство парней ещё не готовы к тяжёлым физическим нагрузкам», — рассказал Арильд Монсен.

    Таким образом, из спринтерской группы на чемпионате Норвегии выступит только Эрик Вальнес. Турнир пройдёт в Харстаде с 26 по 30 марта.

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