Рёйселанд ответила на вопрос о возможном завершении карьеры

Марте Рёйселанд Фото: globallookpress.com
«Я чувствую боль, когда бегу на лыжах. Но, по крайней мере, на лыжах лучше, чем на лыжероллерах. Пожалуй, лучший способ перемещения — велосипед.
После сезона я снова всё обдумаю и решу вместе с врачами. Хочу находиться в нормальном состоянии, когда завершу карьеру. Хочу быть уверенной, что не зашла слишком далеко.
С моим бедром ситуация лучше не станет. Возможно, мне придётся ещё больше бегать на лыжах и делать специальную подготовку. Будет ли это препятствием к продолжению карьеры? Пока не знаю. Но я очень люблю сложные задачи. Здорово делать то, что кажется невозможным.
Сейчас у меня ещё идёт сезон. Пока не думаю о том, что будет дальше. Будет апрель, чтобы найти все ответы», — цитирует норвежку TV2.