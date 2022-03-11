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    Рёйселанд ответила на вопрос о возможном завершении карьеры

    Прочие Биатлон
    Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд рассказала о самочувствии и проблемах, которые возникают из-за травмы бедра. Несмотря на сложности, трёхкратная олимпийская чемпионка заявила, что не думает об уходе из спорта.

    Марте Рёйселанд
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    Марте Рёйселанд

    «Я чувствую боль, когда бегу на лыжах. Но, по крайней мере, на лыжах лучше, чем на лыжероллерах. Пожалуй, лучший способ перемещения — велосипед.

    После сезона я снова всё обдумаю и решу вместе с врачами. Хочу находиться в нормальном состоянии, когда завершу карьеру. Хочу быть уверенной, что не зашла слишком далеко.

    С моим бедром ситуация лучше не станет. Возможно, мне придётся ещё больше бегать на лыжах и делать специальную подготовку. Будет ли это препятствием к продолжению карьеры? Пока не знаю. Но я очень люблю сложные задачи. Здорово делать то, что кажется невозможным.

    Сейчас у меня ещё идёт сезон. Пока не думаю о том, что будет дальше. Будет апрель, чтобы найти все ответы», — цитирует норвежку TV2.

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