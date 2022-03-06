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    Рёйселанд завоевала малый Хрустальный глобус в зачёте гонок преследования Кубка мира

    Прочие Биатлон
    Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд завоевала малый Хрустальный глобус, став победителем в зачёте гонок преследования Кубка мира.

    Рёйселанд Марте
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    Рёйселанд Марте

    Сегодня, 6 марта, она заняла 4-е место в гонке преследования в Контиолахти (Финляндия). Победительницей стала её соотечественница Тириль Экхофф. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, а третье место — немка Денизе Херрман.

    В сезоне-2021/22 состоялось семь гонок преследования. В шести из них Рёйселанд набрала 326 очков. Второе место занимает шведка Эльвира Эберг (266). Она уже потеряла шансы обойти Рёйселанд по итогам сезона.

    31-летняя Рёйселанд — трёхкратная олимпийская чемпионка Игр в Пекине (Китай). Там она также завоевала две бронзовые медали.

    Рёйселанд лидирует в общем зачёте Кубка мира и сохраняет хорошие шансы, чтобы завоевать Большой хрустальный глобус.

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