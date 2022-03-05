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    «Наконец-то женские лыжи поднялись с колен». Чепалова — о победе Непряевой

    Прочие Лыжи
    Трёхкратная олимпийская чемпионка российская лыжница Юлия Чепалова прокомментировала досрочное завоевание «Большого хрустального глобуса» россиянкой Натальей Непряевой.

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    «Это очень радостное событие. Наконец-то это произошло! Мы долго ждали. Очень рада за Наталью Непряеву лично. Поздравляю её и команду, потому что это абсолютно заслуженная победа.

  • Российская лыжница Непряева завоевала «Большой хрустальный глобус»
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    • Этот сезон сложился для Непряевой очень удачно: "Тур де Ски", Олимпийские игры, "Большой хрустальный глобус". Наконец-то женские лыжи у нас поднялись с колен», — сказала Чепаева в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

    У мужчин «Большой хрустальный глобус» также досрочно завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Александр Большунов.

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