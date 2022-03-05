«Наконец-то женские лыжи поднялись с колен». Чепалова — о победе Непряевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка российская лыжницапрокомментировала досрочное завоевание «Большого хрустального глобуса» россиянкой

«Это очень радостное событие. Наконец-то это произошло! Мы долго ждали. Очень рада за Наталью Непряеву лично. Поздравляю её и команду, потому что это абсолютно заслуженная победа.

Этот сезон сложился для Непряевой очень удачно: "Тур де Ски", Олимпийские игры, "Большой хрустальный глобус". Наконец-то женские лыжи у нас поднялись с колен», — сказала Чепаева в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

У мужчин «Большой хрустальный глобус» также досрочно завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Александр Большунов.