Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксПрочие
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Российский футбол попал под санкцииЖизнь изгоя. Российский спорт попал под суровые санкции
  • 15:49
    • «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Даниэлем Фарке
  • 16:32
    • Доменико Тедеско поддержал решение об отстранении «Спартака» от участия в ЛЕ
  • 15:42
    • Клубы РПЛ поддержали перенос 22-го тура чемпионата на первоначальные даты
  • 15:29
    • Скопинцев — о будущем матче со «Спартаком»: Мы почувствовали поле. Это пойдёт нам в плюс
  • 15:23
    • В ЦСКА подтвердили, что Дэниэл Хэкетт покинул расположение клуба
    Все новости спорта

    Сборная России выступит в нейтральном статусе на Паралимпиаде-2022 в Пекине

    Прочие
    Сборная России выступит в нейтральном статусе на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК). Игры пройдут с 4 по 13 марта.

    Параолимпийские спортсмены России
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Параолимпийские спортсмены России

    Также сообщается, что в нейтральном статусе выступит и сборная Беларуси. Обе команды будут выступать под Паралимпийским флагом и не будут включены в медальную таблицу.

    МПК проведёт внеочередную Генеральную Ассамблею в 2022 году, чтобы определить, следует ли сделать соблюдение олимпийского перемирия обязательным требованием для членства и следует ли приостановить или прекратить членство Паралимпийского комитета России и Паралимпийского комитета Беларуси. МПК не станет проводить никаких мероприятий в России или Беларуси до дальнейшего уведомления.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграются ли «красно-белые» на «Кубани»?
  • «Спартак» — «Кубань». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Барсы» выбьют «армейцев» из Кубка?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сколько голов забьют соперники на «ВТБ Арене»?
  • «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.08
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ганновер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.33
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному