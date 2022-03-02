Сборная России выступит в нейтральном статусе на Паралимпиаде-2022 в Пекине

Параолимпийские спортсмены России Фото: globallookpress.com
Также сообщается, что в нейтральном статусе выступит и сборная Беларуси. Обе команды будут выступать под Паралимпийским флагом и не будут включены в медальную таблицу.
МПК проведёт внеочередную Генеральную Ассамблею в 2022 году, чтобы определить, следует ли сделать соблюдение олимпийского перемирия обязательным требованием для членства и следует ли приостановить или прекратить членство Паралимпийского комитета России и Паралимпийского комитета Беларуси. МПК не станет проводить никаких мероприятий в России или Беларуси до дальнейшего уведомления.