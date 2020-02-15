Саночница Катникова завоевала второе золото ЧМ в Сочи

Второе место заняла немка Юлия Таубитц, призовую тройку замкнула россиянка Виктория Демченко.
Ещё одна россиянка, Татьяна Иванова, ошиблась при прохождении трассы в первом спуске и стала пятой по сумме двух попыток.
Накануне Катникова завоевала золото чемпионата мира в спринте.
Санный спорт. Чемпионат мира
Женщины
1. Екатерина Катникова (Россия) — 1.39,398.
2. Юлия Таубитц (Германия) — 1.39,492.
3. Виктория Демченко (Россия) — 1.39,537…
5. Татьяна Иванова (Россия) — 1.39,837.
В двойках россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали серебряными призёрами, уступив немцам Тони Эггеррту и Саше Бенекену.
Мужчины. Двойки
1. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) — 1.39,384.
2. Александр Денисьев / Владислав Антонов (Россия) — 1.39,488.
3. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) — 1.39,526.
4. Всеволод Кашкин / Константин Коршунов (Россия) — 1.39,587…
6. Владислав Южаков / Юрий Прохоров (Россия) — 1.39,720. 0