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    Саночница Катникова завоевала второе золото ЧМ в Сочи

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    Россиянка Екатерина Катникова завоевала золото чемпионата мира по санному спорту, который проходит в Сочи.

    Екатерина Катникова
    Екатерина Катникова

    Второе место заняла немка Юлия Таубитц, призовую тройку замкнула россиянка Виктория Демченко.

    Ещё одна россиянка, Татьяна Иванова, ошиблась при прохождении трассы в первом спуске и стала пятой по сумме двух попыток.

    Накануне Катникова завоевала золото чемпионата мира в спринте.

    Санный спорт. Чемпионат мира
    Женщины

    1. Екатерина Катникова (Россия) — 1.39,398.
    2. Юлия Таубитц (Германия) — 1.39,492.
    3. Виктория Демченко (Россия) — 1.39,537…
    5. Татьяна Иванова (Россия) — 1.39,837.

    В двойках россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали серебряными призёрами, уступив немцам Тони Эггеррту и Саше Бенекену.

    Мужчины. Двойки

    1. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) — 1.39,384.
    2. Александр Денисьев / Владислав Антонов (Россия) — 1.39,488.
    3. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) — 1.39,526.
    4. Всеволод Кашкин / Константин Коршунов (Россия) — 1.39,587…
    6. Владислав Южаков / Юрий Прохоров (Россия) — 1.39,720. 0

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