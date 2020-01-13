Мужская и женская сборные России по волейболу получили соперников на Играх-2020

Стали известны соперники мужской и женскойна летних2020 года в Токио (Япония), передает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Мужская сборная России сыграет в группе B volley.ru 8000 Бонус x2 по промо: LIVESPORT Забрать!

Мужская сборная России попала в группу B, где сыграет с командами Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса. Женская команда России также сыграет в группе B. Ее соперниками будут сборные Китая, США, Италии, Аргентины и Турции.

Согласно регламенту турнира, в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из группы.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) золото в мужском волейбольном турнире выиграла сборная Бразилии, в женском — команда Китая. 0