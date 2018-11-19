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    Климов: Атмосфера была фантастической, всё сложилось просто идеально

    Российский спортсмен Евгений Климов прокомментировал свою историческую победу на первом этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Висле (Польша).

    Евгений Климов
    Евгений Климов
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    «Атмосфера действительно была фантастической, всё сложилось просто идеально. Спасибо польским болельщикам за такую поддержку.

    Также хочу поблагодарить организаторов за прекрасную подготовку трамплина», — приводит слова Климова пресс-служба FIS.

    Победа Климова в Висле стала первой для отечественного спортсмена на этапе Кубка мира в истории соревнований, которая начинается с сезона-1979/80.

    Ранее Дмитрий Васильев трижды становился вторым на этапах Кубка мира, а Павел Карелин выиграл серебро на этапе в сезоне-2010/11. Сам Климов был третьим в сезоне-2016/17 на этапе в Австрии. 0

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