Климов: Атмосфера была фантастической, всё сложилось просто идеально

Российский спортсмен Евгений Климов прокомментировал свою историческую победу на первом этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Висле (Польша).

«Атмосфера действительно была фантастической, всё сложилось просто идеально. Спасибо польским болельщикам за такую поддержку.

Также хочу поблагодарить организаторов за прекрасную подготовку трамплина», — приводит слова Климова пресс-служба FIS.

Победа Климова в Висле стала первой для отечественного спортсмена на этапе Кубка мира в истории соревнований, которая начинается с сезона-1979/80.

Ранее Дмитрий Васильев трижды становился вторым на этапах Кубка мира, а Павел Карелин выиграл серебро на этапе в сезоне-2010/11. Сам Климов был третьим в сезоне-2016/17 на этапе в Австрии. 0