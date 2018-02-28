Перед Новым годом Ефимова была задержана полицией Лос-Анджелеса

Пятикратная чемпионка мира по плаванию30 декабря 2017 года была задержана полицией Лос-Анджелеса? сообщает «Спорт-Экспресс»

«Могу подтвердить, что 30 декабря 2017 года полицейский департамент Редондо-Бич (штат Калифорния) задержал женщину по имени Юлия Ефимова», – сообщили в департаменте в ответ на официальный запрос.

На сайте полиции Лос-Анджелеса указано, что в этот день гражданка Юлия Ефимова, зеленоглазая, белокурая, рожденная 3 апреля 1992 года, была задержана в 00:38 за легкий проступок и отпущена в 06:32 под залог в размере 5 тысяч долларов.

Ранее в ряд спортивных изданий поступили сообщения из США, в которых упоминается, что Ефимова стала участницей ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Представитель спортменки Ольга Елисеева в интервью назвала эту информацию неправдой.

Эти слухи не соответствуют действительности. Проще говоря, это все неправда. Не было ни автомобильной аварии, ни тем более алкогольного опьянения.

Не знаю, откуда все это взялось. В настоящее «Спорт-Экспрессу» Елисеева.