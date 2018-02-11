Португалия выиграла ЧЕ по мини-футболу, у России бронза

в финале чемпионата Европы по мини-футболу обыграла команду— 3:2.

Матч, проходивший в Любляне, завершился в дополнительное время. За португальцев дубль сделал Бруну Коэлью, еще один мяч на счету Рикардинью.

В составе испанской команды по голу забили Тольра и Лин.

Отметим, для сборной Португалии это первая победа на чемпионате Европы. Ранее команда дважды проигрывала в финалах.

Сборная России обыграла Казахстан (1:0) в матче за третье место. Победу российской команде принес точный удар Эдера Лимы.

Российская команда в девятый раз в своей истории заняла место в тройке сильнейших команд Европы. На ее счету один титул (1999), пять вторых (1996, 2005, 2012, 2014, 2016) и три третьих места (2001, 2007, 2018).