Россия уступила Португалии в полуфинале Евро-2018 по мини-футболу

проиграласо счетом 2:3 в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу в Словении.

В матче за третье место россияне сыграют с проигравшим в паре Испания — Казахстан. Встреча состоится 10 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени.