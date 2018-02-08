Россия уступила Португалии в полуфинале Евро-2018 по мини-футболу

В матче за третье место россияне сыграют с проигравшим в паре Испания — Казахстан. Встреча состоится 10 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени.
Мини-футбол. Евро-2018. 1/2 финала
Россия – Португалия 2:3 (1:0)
Голы: Эдер Лима, 4 (1:0). А. Коэлью, 31 (1:1). А. Коэлью, 36 (1:2). Б. Коэлью, 40 (1:3). Эдер Лима, 40 (2:3). Россия: Замтарадзе, Путилов – Эдер Лима, Робиньо, Давыдов, Чишкала, Лысков, Ромуло, Милованов, Абрамов (к), Ниязов, Абрамович, Афанасьев, Эскердинья. Португалия: Соуза, Бебе, Угу – Кари, Б. Коэлью, Матуш, Рикардинью (к), А. Коэлью, Тунья, Мигел, Сесилиу, Морейра, Варела, Бриту. Предупреждения: Тунья, 22. Варела, 32. Абрамов, 40. Робиньо, 40.