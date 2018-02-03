Россия сыграла вничью с Казахстаном на ЧЕ по мини-футболу

В первой игре россияне сыграли с тем же счетом с Польшей.
Россия заняла второе место в группе B и пробилась в четвертьфинал, где ее соперником станет победитель группы A. Игра пройдет 5 февраля.
Группа B: 1. Казахстан – 4 очка (мячи: 3-7). 2. РОССИЯ – 2 (2-2). 3. Польша – 1 (2-6).
Евро-2018. Группа B
Казахстан – Россия 1:1 (0:1)
Голы: Эдер Лима, 2 (0:1). Дуглас Жуниор, 24 (1:1). Казахстан: Игита, Шамро – Довгань, Есенаманов, Дуглас Жуниор, Нургожин, Тайнан, Жаманкулов, Сулейменов (к), Першин, Таку, Турсагулов, Акбаликов, Оразов. Россия: Путилов, Замтарадзе – Милованов, Эдер Лима, Робиньо, Давыдов, Лысков, Ромуло, Абрамов (к), Ниязов, Абрамович, Афанасьев, Чишкала, Эскердинья.