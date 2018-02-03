Россия сыграла вничью с Казахстаном на ЧЕ по мини-футболу

Сборные России и Казахстана сыграли вничью во втором матче на чемпионате Европы по мини-футболу — 1:1.

В первой игре россияне сыграли с тем же счетом с Польшей.

Россия заняла второе место в группе B и пробилась в четвертьфинал, где ее соперником станет победитель группы A. Игра пройдет 5 февраля.

Группа B: 1. Казахстан – 4 очка (мячи: 3-7). 2. РОССИЯ – 2 (2-2). 3. Польша – 1 (2-6).