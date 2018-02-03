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    Россия сыграла вничью с Казахстаном на ЧЕ по мини-футболу

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    Россия сыграла вничью с Казахстаном на ЧЕ по мини-футболу
    Сборные России и Казахстана сыграли вничью во втором матче на чемпионате Европы по мини-футболу — 1:1.

    В первой игре россияне сыграли с тем же счетом с Польшей.

    Россия заняла второе место в группе B и пробилась в четвертьфинал, где ее соперником станет победитель группы A. Игра пройдет 5 февраля.

    Группа B: 1. Казахстан – 4 очка (мячи: 3-7). 2. РОССИЯ – 2 (2-2). 3. Польша – 1 (2-6).

    Евро-2018. Группа B
    Казахстан – Россия 1:1 (0:1)
    Голы: Эдер Лима, 2 (0:1). Дуглас Жуниор, 24 (1:1). Казахстан: Игита, Шамро – Довгань, Есенаманов, Дуглас Жуниор, Нургожин, Тайнан, Жаманкулов, Сулейменов (к), Першин, Таку, Турсагулов, Акбаликов, Оразов. Россия: Путилов, Замтарадзе – Милованов, Эдер Лима, Робиньо, Давыдов, Лысков, Ромуло, Абрамов (к), Ниязов, Абрамович, Афанасьев, Чишкала, Эскердинья.
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