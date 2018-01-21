Буров завоевал Хрустальный глобус в лыжной акробатике

Российский фристайлистзавоевал Хрустальный глобус в лыжной акробатике по итогам Кубка мира в данной дисциплине.

Буров в субботу победил на заключительном этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде и занял первое место в общем зачете с 355 очками. Вторым стал китаец Цзя Цзунян (329), третьим – белорус Антон Кушнир (320).

В топ-10 также вошел Илья Буров (161), занявший седьмое место.

19-летний Максим Буров стал вторым россиянином в истории, кому удалось добиться победы в общем зачете в данной дисциплине. Ранее Дмитрий Архипов побеждал в сезоне-2002/03.

У женщин россиянка Кристина Спиридонова (237) стала третьей в общем зачете. Обладательницей Хрустального глобуса стала китаянка Сюй Мэнтао (405), второе место заняла белоруска Анна Гуськова (361).

В первую десятку также попали россиянки Александра Орлова (девятое место, 176) и Алина Гриднева (10-е, 170).