В 19:30 18.02.2026 начнётся онлайн-трансляция матча СКА — Северсталь в КХЛ.
Последний матч команд между собой: Северсталь — СКА 1:3. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА» — «Северсталь». Коэффициент ставки —
1.95.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:1.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:1.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- СКА:
- Ничья:
- Северсталь:
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча СКА — Северсталь.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
