В 19:00 17.02.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Локомотив — Нефтехимик в КХЛ.
Последний матч команд между собой: Нефтехимик — Локомотив 5:4. Как сложится игра в этот раз?
- Наши эксперты подготовили прогноз на матч Локомотив — Нефтехимик с предлагаемым коэффициентом для ставки
1.85.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:0.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:0.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Локомотив:
- Ничья:
- Нефтехимик:
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив — Нефтехимик.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
