В 16:30 17.02.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Авангард — Ак Барс в регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч команд между собой: Ак Барс — Авангард 1:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Авангард — Ак Барс с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 6:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 6:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Авангард:

Ничья:

Ак Барс:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Авангард — Ак Барс.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.