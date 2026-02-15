В 17:00 15.02.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Северсталь — Нефтехимик в КХЛ.

Последний матч команд между собой: Нефтехимик — Северсталь 0:5. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северсталь» — «Нефтехимик». Коэффициент ставки — 1.89 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:2.

Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 2:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Северсталь:

Ничья:

Нефтехимик:

