Состоялся первый полуфинал Матча звезд КХЛ — 2026, проходящий в эти дни в Екатеринбурге.

Матвей Короткий globallookpress.com

Команда KHL U23 Stars обыграла KHL World Stars со счетом 8:5.

В составе победителей хет-трик оформил нападающий СКА Матвей Короткий. Две шайбы на счету Егора Виноградова, а также у молодых игроков отметились Артём Бондарь, Никита Евсеев и Егор Сурин.

У иностранных хоккеистов по дублю отличились Даниэль Спронг и Эндрю Потуральски, еще одна шайба на счету Кевина Лабанк.

Во втором полуфинале встретятся команды KHL Ural Stars и KHL RUS Stars.