В 19:30 03.02.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Шанхайские Драконы — Авангард в регулярном сезоне КХЛ.
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шанхайские Драконы» — «Авангард». Коэффициент ставки —
1.80.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 0:4.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 0:4.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Шанхайские Драконы:
- Ничья:
- Авангард:
