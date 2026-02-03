Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги назвал состав судейских бригад на Матч звезд КХЛ-2026, который пройдет в Екатеринбурге.

Александр Соин globallookpress.com

Главными судьями станут Александр Соин и Евгений Ромасько. Соин работает в лиге с сезона-2009/2010, всего он отсудил 780 матчей, обслуживал игры финалов Кубка Гагарина.

Ромасько дебютировал в КХЛ в сезоне-2008/2009, затем через шесть лет уехал работать в Северную Америку и вернулся в 2018-м. Всего за 15 сезонов он отработал в лиге 716 матчей. Евгений судил игры финалов Кубка Гагарина, чемпионаты мира (2019, 2021) и Олимпиаду (2022).

Помощниками станут Дмитрий Головлев (646 игр) и Максим Строганов (364 матча). Первый работает на матчах КХЛ с сезона-2012/2013, а второй — с сезона-2017/2018.

Для всех них это первый Матч звезд в карьере.