В 19:30 25.12.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Торпедо — ЦСКА в КХЛ.

Последний матч команд между собой: ЦСКА — Торпедо 4:5. Как сложится игра в этот раз?

Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:2.

Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 2:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Торпедо:

Ничья:

ЦСКА:

