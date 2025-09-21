Владимир Плющев: Надо говорить о другом — о системе подготовки

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал действующий лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«А мы все спорим, сколько надо легионеров — трое или пятеро? А надо говорить о другом — о системе подготовки, которая была в СССР. Столько академий по стране пооткрывали, приличные деньги из бюджета выделили, а где от них выхлоп? » — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».

Плющев также отметил, что многие лидеры команд — иностранцы, и поставил под сомнение эффективность современной системы развития молодых российских хоккеистов и работу отечественных тренеров в сравнении с предыдущими поколениями.