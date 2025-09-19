В 12:15 19.09.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Амур — Сибирь в регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч команд между собой: Амур — Сибирь 3:4. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Амур — Сибирь с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 0:2.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 0:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Амур:

Ничья:

Сибирь:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Амур — Сибирь.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.