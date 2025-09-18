Последний матч команд между собой: Торпедо — Лада 4:3. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лада» — «Торпедо». Коэффициент ставки —
2.80.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:4.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:4.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Лада:
- Ничья:
- Торпедо:
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лада — Торпедо.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.