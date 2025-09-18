ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    КХЛ 2024/25. Лада — Торпедо: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 18:00 18.09.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Лада — Торпедо в регулярном сезоне КХЛ.

    Последний матч команд между собой: Торпедо — Лада 4:3. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лада» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 2.80.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:4.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:4.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Лада:
    • Ничья:
    • Торпедо:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лада — Торпедо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

