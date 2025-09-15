В 17:00 15.09.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч команд между собой: Салават Юлаев — Автомобилист 1:4. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Коэффициент ставки — 1.80 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:3.

Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 3:3.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Автомобилист:

Ничья:

Салават Юлаев:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Автомобилист — Салават Юлаев.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.