1-й период Сочи — ЦСКАОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов«Сочи» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:18
    • «Автомобилист» в гостях переиграл «Салават Юлаев»
  • 17:08
    • Казахстанская Премьер-лига будет расширена до 16 команд
  • 15:48
    • Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Реалом»
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
    Все новости спорта

    Торпедо — Лада прямая трансляция — 12.09.2025

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Торпедо и Лада готовятся к очередному матчу в регулярном сезоне КХЛ. Игра, назначенная на 12.09.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 19:30 по московскому времени.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Лада — Торпедо 2:3. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Лада». Коэффициент ставки — 2.10.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:2.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:2.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Торпедо:
    • Ничья:
    • Лада:

    Где смотреть онлайн Торпедо — Лада?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды подарят нам голы
  • «Рубин» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Локомотив» не позволит «Шанхаю» взять реванш?
  • «Шанхай» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Команда Слуцкого будет спешить!
  • «Шанхай Шеньхуа» — «Шаньдун Тайшань». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.78
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шанхай — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бенфика — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие