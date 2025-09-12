ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Империя под угрозой. Почему Гвардиола оказался не готов к новым тенденциям АПЛ
  • 11:22
    Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    СКА уверенно обыграл «Трактор»
    Сибирь — Адмирал прямая трансляция — 12.09.2025

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сибирь и Адмирал готовятся к очередному матчу в КХЛ. Игра, назначенная на 12.09.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 15:30 по московскому времени.

    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Сибирь — Адмирал 2:5. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Адмирал». Коэффициент ставки — 1.80.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:2.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:2.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Сибирь:
    • Ничья:
    • Адмирал:

    Где смотреть онлайн Сибирь — Адмирал?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

