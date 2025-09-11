1-й тайм СКА — ТракторОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь ЛарионовСКА — «Трактор». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:34
    • «Динамо» переиграло «Металлург» по буллитам
  • 18:47
    • «Авангард» обыграл «Амур» в матче КХЛ
  • 15:33
    • КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча
  • 14:33
    • РФС назвала судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ
  • 19:45
    • Солдатенков перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи»
    Все новости спорта

    LIVE: СКА — Трактор 11.09.2025 смотреть онлайн

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 11.09.2025 начнётся онлайн-трансляция матча СКА — Трактор в КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч команд между собой: Трактор — СКА 4:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч СКА — Трактор с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:1.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:1.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • СКА:
    • Ничья:
    • Трактор:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча СКА — Трактор.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА одержит первую победу в сезоне
  • СКА — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Добудет ли «Байер» первую победу в сезоне?
  • «Байер» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Адмирал» добьется результата на льду «Сибири»
  • «Сибирь» — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.49
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Мх
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Алверка — Тондела
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ипсвич — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Севилья — Эльче
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие