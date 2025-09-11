Континентальная хоккейная лига по итогам минувшего сезона выплатит рекордную сумму клубам

Континентальная хоккейная лига по итогам сезона-2024/2025 выплатит клубам рекордные 2,157 млрд рублей с НДС, что почти вдвое больше, чем в сезоне-2023/2024.

Основу выплат составляют доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также целевое финансирование. Наибольшая сумма, около 188,8 млн рублей, достанется ярославскому «Локомотиву».

Система распределения средств с сезона-2023/2024 предусматривает, что 30% от общей суммы распределяется пропорционально спортивным достижениям клубов, а 70% — по рейтингу клубов, учитывающему спортивные достижения, стоимость спортивного результата, финансирование, своевременную оплату труда хоккеистов, посещаемость арен, сервис для зрителей, ТВ-индекс, доходы от лицензионной и билетной программы, питания и работу со СМИ.