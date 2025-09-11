ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу
  • 10:57
    • Баринов не отклонил предложение ЦСКА
  • 08:11
    • ФИФА опубликовала расписание Межконтинентального кубка-2025
  • 07:14
    • Криштиану Роналду признан «Лучшим футболистом всех времен»
  • 12:29
    • Источник: ангольский нападающий подпишет контракт с махачкалинским «Динамо»
  • 12:21
    • Максим Митрофанов: Возможен ли матч со сборной США? Раз Лавров об этом сказал, значит так и есть
    Все новости спорта

    Континентальная хоккейная лига по итогам минувшего сезона выплатит рекордную сумму клубам

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    Континентальная хоккейная лига по итогам сезона-2024/2025 выплатит клубам рекордные 2,157 млрд рублей с НДС, что почти вдвое больше, чем в сезоне-2023/2024.

    Хоккейный клуб «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хоккейный клуб «Локомотив»

    Основу выплат составляют доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также целевое финансирование. Наибольшая сумма, около 188,8 млн рублей, достанется ярославскому «Локомотиву».

    Система распределения средств с сезона-2023/2024 предусматривает, что 30% от общей суммы распределяется пропорционально спортивным достижениям клубов, а 70% — по рейтингу клубов, учитывающему спортивные достижения, стоимость спортивного результата, финансирование, своевременную оплату труда хоккеистов, посещаемость арен, сервис для зрителей, ТВ-индекс, доходы от лицензионной и билетной программы, питания и работу со СМИ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА одержит первую победу в сезоне
  • СКА — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Металлург» Мг и «Динамо» не уложатся в три периода
  • «Металлург» Мг — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
  • Добудет ли «Байер» первую победу в сезоне?
  • «Байер» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.49
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Мх
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Лорьян
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бенфика — Санта-Клара
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие