    КХЛ 2024/25. ЦСКА — Адмирал: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 10.09.2025 начнётся онлайн-трансляция матча ЦСКА — Адмирал в КХЛ.

    Последний матч команд между собой: Адмирал — ЦСКА 3:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Адмирал». Коэффициент ставки — 2.07.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 7:1.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 7:1.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • ЦСКА:
    • Ничья:
    • Адмирал:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Адмирал.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

