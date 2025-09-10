Последний матч команд между собой: Адмирал — ЦСКА 3:2. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Адмирал». Коэффициент ставки —
2.07.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 7:1.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 7:1.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- ЦСКА:
- Ничья:
- Адмирал:
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Адмирал.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.