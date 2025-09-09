В 19:30 09.09.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч команд между собой: Локомотив — Северсталь 2:3. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Локомотив — Северсталь с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:0.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:0.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Локомотив:

Ничья:

Северсталь:

