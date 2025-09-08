В 19:30 08.09.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Шанхайские Драконы — Адмирал с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

Коэффициенты букмекеров на матч:

Шанхайские Драконы:

Ничья:

Адмирал:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Шанхайские Драконы — Адмирал.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

