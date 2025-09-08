Металлург Мг — Салават Юлаев прямая трансляция — 08.09.2025

В 17:00 08.09.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч команд между собой: Металлург Мг — Салават Юлаев 2:5. Как сложится игра в этот раз?

Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 6:0.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 6:0.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Металлург Мг:

Ничья:

Салават Юлаев:

