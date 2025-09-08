ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 16:35
    • Экс-наставник сборной Дании Каспер Юльманн возглавил «Байер»
  • 15:29
    • Источник: «Рубин» согласовал трансфер защитника «Бургоса» Андерсона Арройо
  • 13:25
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 12:45
    • Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
    КХЛ 2024/25. Авангард — Ак Барс: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 16:30 08.09.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Авангард — Ак Барс в КХЛ.

    Последний матч команд между собой: Ак Барс — Авангард 0:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Авангард — Ак Барс с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:3.
    • Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 3:3.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Авангард:
    • Ничья:
    • Ак Барс:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Авангард — Ак Барс.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • «Авангард» не отступится на домашнем льду
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Игорь Ларионов огорчит бывшую команду
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
