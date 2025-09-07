Последний матч команд между собой: Сибирь — Амур 4:2. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Амур». Коэффициент ставки —
2.25.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 6:1.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 6:1.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Сибирь:
- Ничья:
- Амур:
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сибирь — Амур.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.