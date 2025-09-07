В 13:30 07.09.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч команд между собой: Сибирь — Амур 4:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Амур». Коэффициент ставки — 2.25 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 6:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 6:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Сибирь:

Ничья:

Амур:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сибирь — Амур.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

