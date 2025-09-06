2-й период Металлург Магнитогорск — Ак БарсОнлайн
    «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс». Онлайн, прямая трансляция
  • 15:15
    • Кирилл Глебов проведет в лазарете около трех-четырех недель
  • 13:16
    • Гаттузо высказался о разгромной победе Италии над Эстонией
  • 14:51
    • Зидан близок к назначению главным тренером «Фенербахче»
  • 12:19
    • Захарян снова сменил игровой номер в «Реал Сосьедад»
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
    LIVE: ЦСКА — Динамо 06.09.2025 смотреть онлайн

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 16:00 06.09.2025 начнётся онлайн-трансляция матча ЦСКА — Динамо в регулярном сезоне КХЛ.

    Последний матч команд между собой: ЦСКА — Динамо 4:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч ЦСКА — Динамо с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 7:0.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 7:0.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • ЦСКА:
    • Ничья:
    • Динамо:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Динамо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

  • У «Сочи» не будет шансов на территории «Спартака»
  • «Спартак» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Сибирь» заберет два очка в результативном матче
  • «Сибирь» — «Амур». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Катар и Россия забьют друг другу
  • Катар — Россия. Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    4.30
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Катар — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  3.15
  • Прогноз на матч Ротор — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Черноморец — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шинник — Волга Ульяновск
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
