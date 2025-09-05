ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
    Плющев: Думаю, финал Кубка Гагарина будет «восточным»

    Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

    Владимир Плющев
    Владимир Плющев

    «От кого можно ждать провала? Провал — понятие философское. Кто-то таковым посчитает поражение в финале, а кто-то — непопадание в плей-офф. Судя по всему, на Западе семь команд обеспечат себе участие в Кубке Гагарина, а оставшиеся будут бороться за восьмую путевку. На Востоке, думаю, шесть клубов гарантированно будут в плей-офф, и еще два места будут разыграны. Так что никаких сенсаций для меня не будет. Есть стабильные в финансовом плане команды, которые однозначно поставили цель бороться за Кубок Гагарина. А кто действительно будет претендовать, увидим. Думаю, финал будет "восточным", — приводит слова Плющева "ВсеПроСпорт".

    Сезон-2025/2026 в КХЛ начнется сегодня, 5 сентября, матчем между "Локомотивом" и "Трактором" в Ярославле.

