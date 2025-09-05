ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Морозов: Сейчас невозможно предсказать, кто будет играть в финале

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о старте нового сезона КХЛ.

    «Мы ждали старт сезона. Всё‑таки межсезонье выдалось жарким. С нетерпением ждем увидеть, как команды подготовились к регулярному чемпионату и что покажут.

    Непредсказуемая лига? Конечно, эта тенденция будет сохраняться. В чемпионате будет больше интриги. Мы все работаем над этим. Сейчас невозможно предсказать, кто будет играть в финале. Команды выровнялись. Работают потолок и пол зарплат. Также пришло много иностранных специалистов. Что тоже придаст интриги чемпионату», — цитирует Морозова «Матч ТВ».

    Регулярный чемпионат стартует 5 сентября матчем между «Локомотивом» и «Трактором». Игра начнется в 19:30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

