Михайлов: Говорить о фаворитах сейчас не имеет смысла, через три месяца уже можно

Двукратный олимпийский чемпионподелился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Прежде всего, хочу поздравить всех болельщиков с началом сезона. Что касается первого матча, то встретятся две лучшие команды прошлого розыгрыша. Желаю им хорошей и содержательной игры, а победит тот, кто больше забьет. От сезона жду, в первую очередь, появления ярких молодых игроков и бескомпромиссного хоккея. Говорить о фаворитах сейчас не имеет смысла. В межсезонье видел не все команды, а они разные. Время для шлифовки игры было. Теперь вот и увидим, кто как готовился, комплектовал команду и так далее. Месяца через три можно будет о чем-то говорить. А пока нужно пожелать хорошей игры, а также чтобы зритель ходил на хоккей», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Сезон-2025/2026 в КХЛ начнется сегодня, 5 сентября, матчем между «Локомотивом» и «Трактором» в Ярославле.