    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
    Все новости спорта

    Михайлов: Говорить о фаворитах сейчас не имеет смысла, через три месяца уже можно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

    Борис Михайлов
    Борис Михайлов

    «Прежде всего, хочу поздравить всех болельщиков с началом сезона. Что касается первого матча, то встретятся две лучшие команды прошлого розыгрыша. Желаю им хорошей и содержательной игры, а победит тот, кто больше забьет. От сезона жду, в первую очередь, появления ярких молодых игроков и бескомпромиссного хоккея. Говорить о фаворитах сейчас не имеет смысла. В межсезонье видел не все команды, а они разные. Время для шлифовки игры было. Теперь вот и увидим, кто как готовился, комплектовал команду и так далее. Месяца через три можно будет о чем-то говорить. А пока нужно пожелать хорошей игры, а также чтобы зритель ходил на хоккей», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

    Сезон-2025/2026 в КХЛ начнется сегодня, 5 сентября, матчем между «Локомотивом» и «Трактором» в Ярославле.

  • «Локомотив» сходу войдет в победный ритм
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Обыграет ли Исландия Азербайджан?
  • Исландия — Азербайджан. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Беларусь даст бой Греции в гостях?
  • Греция — Беларусь. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.92
  • Прогноз на матч Джокович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
