    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
    КХЛ 2024/25. Локомотив — Трактор: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 05.09.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Локомотив — Трактор в КХЛ.

    Последний матч команд между собой: Локомотив — Трактор 2:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «Трактор». Коэффициент ставки — 1.87.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:1.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:1.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Локомотив:
    • Ничья:
    • Трактор:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив — Трактор.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

  • «Локомотив» сходу войдет в победный ритм
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Обыграет ли Исландия Азербайджан?
  • Исландия — Азербайджан. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Беларусь даст бой Греции в гостях?
  • Греция — Беларусь. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    •
