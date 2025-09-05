ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 07:22
    • Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
    Все новости спорта

    Агент Бабаев: Игроки в КХЛ находятся в рабстве у клубов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    ‎Агент Шуми Бабаев дал комментарий по поводу расторжения контрактов игроков в КХЛ.

    КХЛ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    КХЛ

    «Расторжение контракта — это выбор тренера или игрока. Если хоккеист по своей инициативе расторгает контракт, он должен заплатить 2/3 суммы своего контракта — и права на него остаются за клубом. Почему когда клуб расторгает контракт, он выплачивает до конца этого года всего 25%? Что за неравноправие? Я всегда об этом говорил. Вы не можете делать перекос в одну сторону. Перекос, что клуб владеет правами на игрока до 29 лет. Перекос, что до 22 лет вы подписываете игрока на двусторонний контракт, игрок привязан к клубу и ничего не может сделать. Все ситуации, которые сейчас у нас в хоккее, — это рабство игроков. Они находятся в рабстве.

    ${VrezNews1}

    ‎Мало того, что они находятся в рабстве, их могут выкинуть в любой момент практически без обоснований, тем самым оправдывая неграмотные позиции генеральных менеджеров либо тренеров. Клубы берут тренеров. Наставник, если его уволят, получит компенсацию 100% до конца его контракта. Какой бы контракт ни был, два-три года. А игрок, которого выгоняет этот тренер, получит 25% за один год. Где равноправие? Если мы говорим, что делаем какой-то правильный чемпионат, уважающий стороны, тогда должно быть всё по-другому», — цитирует Бабаева «Спорт день за днем».

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Напомним, что новый сезон КХЛ стартует уже сегодня, 4 сентября..VrezNews1 /hockey/2025/09/01/khl_2025_26_preview/

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» сходу войдет в победный ритм
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Обыграет ли Исландия Азербайджан?
  • Исландия — Азербайджан. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Беларусь даст бой Греции в гостях?
  • Греция — Беларусь. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.92
  • Прогноз на матч Джокович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие