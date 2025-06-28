НХЛ введет обязательную защиту шеи для всех игроков

введет обязательную защиту шеи для всех игроков, которые дебютируют в лиге начиная с сезона 2026/27, согласно новому коллективному соглашению.

Хоккеисты, сыгравшие хотя бы один матч в НХЛ до этого момента, смогут сами решать, использовать ли им этот элемент экипировки.

Это правило вводится по аналогии с обязательными шлемами (с 1979 года) и визорами (с 2013 года), которые также сначала стали обязательными только для новичков.

Поводом для изменений стал трагический инцидент с бывшим форвардом «Питтсбурга» Адамом Джонсоном, погибшим в 2023 году после удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги.