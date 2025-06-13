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    Флорида — Эдмонтон прямая трансляция — 13.06.2025

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Флорида и Эдмонтон готовятся к очередному матчу в Кубке Стэнли. Игра, назначенная на 13.06.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 03:00 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Флорида — Эдмонтон 6:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.09.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:3.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:3.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Флорида:
    • Ничья:
    • Эдмонтон:

    Где смотреть онлайн Флорида — Эдмонтон?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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