LIVE: Флорида — Эдмонтон 10.06.2025 смотреть онлайн

В 03:00 10.06.2025 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Стэнли.

Последний матч команд между собой: Эдмонтон — Флорида 4:5. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.22 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 6:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 6:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Флорида:

Ничья:

Эдмонтон:

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