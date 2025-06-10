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    LIVE: Флорида — Эдмонтон 10.06.2025 смотреть онлайн

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 10.06.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Флорида — Эдмонтон в плей-офф Кубка Стэнли.

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    Последний матч команд между собой: Эдмонтон — Флорида 4:5. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.22.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 6:1.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 6:1.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Флорида:
    • Ничья:
    • Эдмонтон:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флорида — Эдмонтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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