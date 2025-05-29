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    Каролина — Флорида прямая трансляция — 29.05.2025

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Каролина и Флорида готовятся к очередному матчу в плей-офф Кубка Стэнли. Игра, назначенная на 29.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 03:00 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Флорида — Каролина 0:3. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Каролина» — «Флорида». Коэффициент ставки — 2.44.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:3.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:3.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Каролина:
    • Ничья:
    • Флорида:

    Где смотреть онлайн Каролина — Флорида?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

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