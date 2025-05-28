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    Кубок Стэнли 2024/25. Эдмонтон — Даллас: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 28.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Эдмонтон — Даллас в Кубке Стэнли.

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    Последний матч команд между собой: Эдмонтон — Даллас 6:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Даллас». Коэффициент ставки — 3.00.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:3.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:3.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Эдмонтон:
    • Ничья:
    • Даллас:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Даллас.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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