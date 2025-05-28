Последний матч команд между собой: Эдмонтон — Даллас 6:1. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Даллас». Коэффициент ставки —
3.00.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:3.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:3.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Эдмонтон:
- Ничья:
- Даллас:
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