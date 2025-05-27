ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая
    Все новости спорта

    Флорида — Каролина смотреть онлайн

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Флорида и Каролина готовятся к очередному матчу в плей-офф Кубка Стэнли. Игра, назначенная на 27.05.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 03:00 по московскому времени.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Флорида — Каролина 6:2. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Флорида — Каролина с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:3.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:3.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Флорида:
    • Ничья:
    • Каролина:

    Где смотреть онлайн Флорида — Каролина?

    Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Брауншвейг» и «Саарбрюккен» проявят себя в атаке, «Нарва-Транс» победит «Харью»
  • Экспресс дня 27 мая. Прогноз и ставки
  • 3.59
    •
  • Басилашвили обыграет Рошу с разгромным счетом?
  • Басилашвили — Роша. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Саккари уверенно разберется со слабой француженкой?
  • Жакмо — Саккари. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 27 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Басилашвили — Роша
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Жакмо — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Гадеки — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Грачева — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Викмайер — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аванесян — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Шевченко — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Видад Касабланка — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие