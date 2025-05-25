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    Хенрик Лундквист и Здено Хара вошли в Зал славы Международной федерации хоккея

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ
    Вратарь Хенрик Лундквист, защитник Здено Хара, а также форварды Франс Нильсен и Дэвид Выборны были включены в Зал славы Международной федерации хоккея.

    Хенрик Лундквист
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    Хенрик Лундквист

    Хенрик Лундквист провёл в НХЛ 887 матчей, одержав 459 побед при проценте отражённых бросков 91,8% и среднем показателе пропущенных шайб 2,43 за игру. В 2012 году он получил «Везина Трофи» как лучший голкипер лиги.

    Лундквист четырежды участвовал в Матче всех звезд НХЛ, а в составе сборной Швеции стал олимпийским чемпионом в 2006 году и серебряным призёром Олимпиады 2014 года. В 2017 году он также стал чемпионом мира.

    Здено Хара большую часть карьеры провёл в «Бостоне», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2011 году. В НХЛ он провёл 25 сезонов и 1680 матчей, набрав 680 очков (209 голов и 471 передача). Защитник стал серебряным призёром чемпионатов мира 2000 и 2012 годов, а также выиграл серебро на Кубке мира по хоккею в 2016 году в составе сборной Европы.

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